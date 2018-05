Polizeiinspektion Osnabrück / Ankum - Fernsehgerät aus Jagdhaus ...

Ankum - Fernsehgerät aus Jagdhaus entwendet

Ankum - Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag drangen unbekannte Täter in Ankum, Grovern, in ein Jagdhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie aus den Räumen ein Flachbild-Fernsehgerät. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Fürstenau, 05901 95950.

