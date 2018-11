Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Essen - 36-Jährige festgenommen

Bad Essen - 36-Jährige festgenommen

Bad Essen - Erfolg für die Polizei in Bad Essen! Eine 36-jährige Frau, die über Wochen die Bevölkerung in Bad Essen, Rabber, Lintorf, Hördinghausen und Wimmer durch Diebstähle beunruhigt hat, konnte ermittelt und festgenommen werden. Die Frau steht im Verdacht, zwischen zwischen Ende September und Anfang November mindestens 42 Diebstähle begangen zu haben. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Diebstähle aus Briefkästen; dabei wurden Postsendungen entnommen und teilweise geöffnet. Die sichergestellten Sendungen konnten den Empfängern bereits wieder ausgehändigt werden. Die Frau war zunächst untergetaucht, konnte am 10.11.2018 jedoch festgenommen und in die JVA Vechta eingeliefert werden.

