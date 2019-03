Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Essen-Lintorf: ...

Bad Essen-Lintorf: Zigarettenautomat wurde aufgebrochen

Bad Essen - Vermutlich am Donnerstagabend wurde an der Lintorfer Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Eine Passantin bemerkte gegen 19.35 Uhr, dass die Front des in Höhe des italienischen Restaurants aufgestellten Kastens offenstand. Die benachrichtigte Polizei stellte dann fest, dass der Automat gewaltsam geöffnet und der Inhalt (Tabakwaren und Geld) von den unbekannten Tätern mitgenommen worden war. Die Polizei in Bohmte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05471/9710.

