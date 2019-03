Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Essen: Unfallflucht in der ...

Bad Essen: Unfallflucht in der Lerchenstraße

Bad Essen - Die Polizei sucht weitere Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am späten Samstagnachmittag auf dem K+K Parkplatz an der Lerchenstraße ereignete. Dort stieß gegen 17.30 Uhr ein grüner Opel Astra Kombi beim Rangieren mit dem Heck gegen einen schwarzen VW Touran. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weg und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation in Bohmte entgegen. Telefon: 05471-9710.

