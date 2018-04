Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Essen: Wäsche geriet in Brand- ...

Bad Essen: Wäsche geriet in Brand- eine Person leicht verletzt

Bad Essen - Am Sonntagmorgen mussten Feuerwehr und Polizei zu einem kleinen Brand in den Ortsteil Rabber ausrücken. Bewohner eines als Sozialunterkunft genutzten Wohngebäudes an der Buerschen Straße bemerkten gegen 08.50 Uhr, dass im Flur des 1.OG mehrere über einem Treppengeländer abgelegte Wäschestücke brannten. Das Feuer wurde von den Bewohnern schnell gelöscht, so dass die etwa 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rabber, Lintorf und Borgholzhausen nicht mehr viel tun hatten. Eine 39-jährige Frau erlitt durch die entstandene Rauchentwicklung leichte Atemwegsprobleme, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Neben der angekokelten Wäsche wurde auch das hölzerne Treppengeländer durch das Feuer beschädigt. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ermittlungen zu der momentan noch unbekannten Brandursache wurden aufgenommen, eine vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus.

