Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Iburg - Automatenaufbruch

Bad Iburg - Automatenaufbruch

Bad Iburg - In der Straße Kreienbrink hebelten Unbekannte in der Nacht zu Samstag den Automaten einer Waschanlage auf. Der oder die Täter machten sich zwischen 20 Uhr (Freitag) und 06.40 Uhr (Samstag) an dem Gerät zu schaffen und wurden vermutlich dabei gestört. Sie flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de