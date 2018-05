Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Iburg - Einbruch in ...

Bad Iburg - Einbruch in Doppelhaushälfte

Bad Iburg - An der Münsterstraße kam es in der Nacht von Dienstag 22.30 Uhr auf Mittwoch 06.45 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Unbekannte verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus. Sie entwendeten Geldbörsen und Zigaretten und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401-879500 in Verbindung zu setzen.

