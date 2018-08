Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Iburg - Schwer verletzter ...

Bad Iburg - Schwer verletzter Radfahrer

Bad Iburg - An der Einmündung Am Gografenhof/ Osnabrücker Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein Unfall, bei dem ein 68-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Eine 46-jährige Autofahrerin wollte nach rechts auf die Osnabrücker Straße abbiegen und erfasste den Radfahrer, der entgegengesetzt der Fahrbahn auf dem Geh-Radweg unterwegs war. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer- nicht lebensgefährlich.

