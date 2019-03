Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Iburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Bad Iburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Bad Iburg - Nach einem Unfall, der sich am Sonntagmorgen auf der B51 (Charlottenburger Ring) ereignet hat, sucht die Polizei in Georgsmarienhütte Zeugen. Vermutlich aus Richtung Glane oder Glandorf kommen, befuhren eine 26-Jährige und ein 23-Jähriger gegen 05.30 Uhr mit einem roten VW Golf die Bundesstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache überfuhren sie eine Verkehrsinsel und prallten gegen einen Baum. Anschließend kam der Wagen stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, gaben sie jeweils an, nicht gefahren zu sein. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss. Sie wurden zur Wache gebracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeugführer machen können, oder Hinweise zu dem roten Golf, der Fahrtstrecke oder Auffälligkeiten geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05401/879500.

