Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Laer: Einbruch bei ...

Bad Laer: Einbruch bei Energieversorger

Bad Laer - Das Gebäude eines Energieversorungsunternehmens an der Goldammerallee war am Wochenende Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt in den Keller und durchsuchten in der Folge sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Was die Kriminellen dabei alles erbeuteten, steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei in Dissen bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in der Zeit zwischen Freitag und Montag im Bereich des Tatortes aufgefallen sind. Telefon: 05421-921390.

