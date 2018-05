Polizeiinspektion Osnabrück / Bad Rothenfelde - VW Polo gestohlen

Bad Rothenfelde - VW Polo gestohlen

Bad Rothenfelde - Einen grauen VW Polo, mit den Kennzeichen OS-IM 969, entwendeten Diebe am Donnerstag (zwischen 09 und 16 Uhr) von einem Parkplatz in der Gartenstraße. Zeugen, die Hinweise zu dem gestohlenen Pkw geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de