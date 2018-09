Polizeiinspektion Osnabrück / Badbergen: Radfahrerin ...

Badbergen: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Badbergen - Eine Radfahrerin ist am Dienstagmittag auf der Quakenbrücker Straße (B68) von einem Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die 71-jährige Frau war gegen 13.25 Uhr auf dem Radweg in Richtung Badbergen unterwegs und nutzte an der Einmündung zur Straße An der B68 die Querungshilfe, um auf die andere Seite der Bundestraße zu fahren. Beim Überqueren der Straße übersah die Badbergerin offenbar einen von rechts kommenden Lkw. Dessen Fahrer hatte nach Angaben von Zeugen keine Chance mehr rechtzeitig zu reagieren und erfasste die Radfahrerin mit seinem Lkw. Die Seniorin wurde in der Folge mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die B68 musste im Bereich der Unfallstelle für kurze Zeit voll gesperrt werden.

