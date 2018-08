Polizeiinspektion Osnabrück / Belm - Baucontainer aufgebrochen

Belm - Baucontainer aufgebrochen

Belm - Auf dem Gelände der ehemaligen "Ickerbachschule" am Gustav-Meyer-Weg, brachen Unbekannte am Freitag einen Baucontainer auf. Die Täter verschafften sich zwischen 02 und 06.30 Uhr über ein Fenster Zutritt und durchsuchten anschließend die im Container befindlichen Spinde. Ob sie bei dem Einbruch etwas mitnahmen, ist bislang nicht bekannt. An Zeugenhinweisen ist die Polizei in Belm interessiert, Telefon 05406/807790.

