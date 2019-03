Polizeiinspektion Osnabrück / Belm: Einbruch in Raiffeisenmarkt

Belm: Einbruch in Raiffeisenmarkt

Belm - In der Nacht zu Mittwoch, gegen Mitternacht, sind unbekannte Täter in den Raiffeisenmarkt an der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine rückwärtig gelegene Tür auf, gelangten so in den Verkaufsraum und lösten einen Alarm aus. Im Inneren brachen sie einige Schränke auf und entwendeten unter anderem mehrere Briefmarkenbögen. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter mit einem hellen Kombi über die Bahnhofstraße in Richtung Ostercappeln. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um mindestens drei Täter gehandelt haben. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Belm unter der Telefonnummer 05406-807790 zu melden.

