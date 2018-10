Polizeiinspektion Osnabrück / Berge: Unfallflucht auf Parkplatz

Berge: Unfallflucht auf Parkplatz

Berge - Auf dem rückwärtigen Parkplatz der Volksbank an der Haupstraße kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Audi A3 wurde zwischen 07.50 Uhr und 13.10 Uhr von einem hellen, vermutlichen weißen Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher fuhr danach weg und kümmerte sich nicht um den Vorfall. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

