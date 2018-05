Polizeiinspektion Osnabrück / Bersenbrück - 21-Jähriger nach ...

Bersenbrück - 21-Jähriger nach Kirmesbesuch ausgeraubt

Bersenbrück - Am späten Donnerstagabend ereignete sich an der Gehrder Straße im Bereich der Hasebrücke ein Raub. Ein 21-jähriger Bersenbrücker war auf dem Heimweg von der Kirmes, als er von einer Gruppe junger Männer angegriffen wurde. Die Täter schlugen dem Mann mehrfach ins Gesicht und entwendeten ihm seine Geldbörse und das Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Bersenbrück. Bei den Tätern handelte es sich um fünf bis sieben Männer im jugendlichen Alter. Hinweise werden von der Polizei Bersenbrück unter der Rufnummer 05439-969-0/-195 entgegengenommen.

