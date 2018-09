Polizeiinspektion Osnabrück / Bersenbrück: Unbekannte beraubten ...

Bersenbrück: Unbekannte beraubten Fußgänger

Bersenbrück - Am Donnerstagabend ist ein 21-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg der Straße Am Bahndamm Opfer eines Straßenraubes geworden. Der Bersenbrücker war gegen 23.35 Uhr vom Bahnhof kommend auf dem parallel zu den Gleisen verlaufenden Gehweg in Richtung der Franz-Hecker-Straße unterwegs, als er von drei jungen Männern angesprochen wurde. Unter Vorhalt eines Messers forderte einer der Unbekannten plötzlich die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt einer geringen Geldmenge machte sich das Trio schließlich aus dem Staub. Zwei Täter waren etwa 18 Jahre alt und um die 170cm groß, der dritte junge Mann war größer als seine Komplizen. Einer trug eine Jeanshose und eine dunkle Jacke, ein zweiter Täter hatte ein schwarzes Basecap auf dem Kopf. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05461-9690.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de