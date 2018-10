Polizeiinspektion Osnabrück / Bippen - Bargeld aus Verkaufsraum ...

Bippen - Bargeld aus Verkaufsraum gestohlen

Bippen - Unbekannte suchten am Samstag, zwischen 16.15 und 20 Uhr, den Verkaufsraum eines landwirtschaftlichen Hofes an der Lingener Straße auf und brachen eine Geldkassette auf. Sie stahlen das darin befindliche Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de