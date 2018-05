Polizeiinspektion Osnabrück / Bippen - Propangasflaschen in ...

Bippen - Propangasflaschen in Vechtel gestohlen

Bippen - In der Zeit von Samstagabend (18 Uhr) bis Sonntagmorgen (10.30 Uhr) betraten unbekannte Täter ein Grundstück an der Dorfstraße. Dort brachen sie einen umzäunten Lagerplatz auf und entwendeten mehrere rote Propangasflaschen (Westfalen). Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder denen die Flaschen angeboten wurden, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

