Polizeiinspektion Osnabrück / Bissendorf - Einbruch in ...

Bissendorf - Einbruch in Schledehausen - Bewohner leicht verletzt

Bissendorf - Mindestens zwei unbekannte Täter trieben in der Nacht zu Samstag auf dem Gelände einer ehemaligen Pflegeeinrichtung in der Straße Am Berg ihr Unwesen. Sie brachen kurz nach Mitternacht in eines der Häuser ein und wurden dabei von einem Bewohner überrascht. Der Hausbewohner überwältigte einen ca. 20 bis 30 Jahre alten Täter, woraufhin ein etwa gleichaltriger Mittäter dem 26-Jährigen etwas ins Gesicht sprühte. Der Hausbewohner erlitt leichte Verletzungen, ließ von dem Einbrecher ab und die beiden Unbekannten flüchteten. Einer der Männer war ca. 1,75 bis 1,80 m groß und hatte eine kräftige Statur. Sein Mittäter war deutlich größer und ebenfalls kräftig. Die Einbrecher sprachen hochdeutsch, waren dunkel gekleidet (Arbeitsanzüge/"Blaumann") und mit Mützen und Schals maskiert. Unklar ist bislang, ob die Täter Diebesgut erbeuteten. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05422/920600 zu melden.

