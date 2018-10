Polizeiinspektion Osnabrück / Bissendorf - Hoher Sachschaden

Bissendorf - Hoher Sachschaden

Bissendorf - Beim Verlassen eines Firmengeländes an der Ellerbecker Straße beschädigte ein Sattelzug am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr ein Firmengebäude. Der LKW blieb mit dem Auflieger an einem Bürogebäude hängen und mußte aufwändig geborgen werden. Am Haus und am LKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

