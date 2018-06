Polizeiinspektion Osnabrück / Bissendorf: Scheunentor geriet in ...

Bissendorf: Scheunentor geriet in Brand

Bissendorf - Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mussten gegen 12.15 Uhr zu einem Brand in den Lösebecker Weg ausrücken. Beim Abflammen von Unkraut war kurz zuvor auf einem ländlichen Anwesen das hölzerne Tor einer Scheune in Brand geraten. Das Feuer breitete sich nach oben bis in den Dachstuhl aus, konnte aber durch die Bewohner mittels Gartenschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle gehalten werden. Letztendlich hielt sich der Schaden am Gebäude mit geschätzten 5.000 Euro noch im Rahmen, Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

