Polizeiinspektion Osnabrück / Bissendorf - Schwer verletzt nach ...

Bissendorf - Schwer verletzt nach Motorradunfall in Nemden

Bissendorf - Auf der Warringhofer Straße wurde am Samstag gegen 13.58 Uhr ein 23-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der junge Mann war auf der Warringhofer Straße von Nemden in Richtung Melle unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, stürzte und rutschte über die Fahrbahn. Das Krad prallte gegen einen weiteren Baum und blieb im Graben liegen. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker 01520 9399168 pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de