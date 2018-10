Polizeiinspektion Osnabrück / Bissendorf - Zimmerei von ...

Bissendorf - Zimmerei von Einbrechern heimgesucht

Bissendorf - An einer Zimmerei in der Straße Zum Eistruper Feld, hebelten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Samstagmorgen (08 Uhr) ein Fenster auf. Dadurch gelangten die Einbrecher ins Gebäudeinnere, wo sie Schränke, Schubladen und Firmenfahrzeuge durchwühlten. Sie stahlen Bargeld, Werkzeuge und einen Computer und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de