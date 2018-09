Polizeiinspektion Osnabrück / Bohmte/Bad Essen: Zwei Einbrüche ...

Bohmte/Bad Essen: Zwei Einbrüche im Altkreis

Bohmte/Bad Essen - Eine Fleischerei in Bad Essen und ein Pflegedienst in Bohmte sind Ziele von Einbrechern gewesen. Dabei hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen eine rückwärtige Tür der Fleischerei an der Lindenstraße auf und schauten sich in dem Objekt um. Beute machten die Täter dabei allerdings nicht. In dem Fall des Pflegedienstes an der Bremer Straße in Bohmte drangen die Einbrecher in der Nacht zu Sonntag durch Aufhebeln eines Fensters in die Büroräume ein. Ob sie auf der Suche nach Wertgegenständen erfolgreich waren, ist momentan noch unklar. Hinweise zu den beiden Straftaten nimmt die Bohmter Polizei entgegen. Telefon: 05471-9710.

