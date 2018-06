Polizeiinspektion Osnabrück / Bohmte - Brand einer Scheune

Bohmte - Brand einer Scheune

Bohmte - Gegen 09.30 Uhr bemerkte ein Bewohner eines ländlichen Anwesens in Bohmte, Zu den Tannen, Qualm aus einer Scheune. Als die umgehend informierte örtliche Feuerwehr eintraf stand die Scheune bereits in Vollbrand. Neben Stroh und Heu waren in diesem Gebäude auch Jungtiere untergebracht, fünf Jungbullen konnten vom Eigentümer gerettet werden, 11 starben in den Flammen. Am Einsatzort waren ca. 60 Kräfte der örtlichen Feuerwehren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, auch zur Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, die Löscharbeiten durch die Feuerwehren werden noch andauern.

