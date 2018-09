Polizeiinspektion Osnabrück / Bohmte - Geschädigter und Zeugen ...

Bohmte - Geschädigter und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bohmte - Am Freitagabend kam es an der Einmündung Leverner Straße/Lilienthalstraße zu einer Unfallflucht. Eine 20-Jährige bog gegen 19.10 Uhr mit einem silbernen Seat Ibiza von der Lilienthalstraße nach rechts auf die Leverner Straße ab. Dabei übersah sie einen schwarzen Pkw mit Osnabrücker Kennzeichen (OS-), der in Richtung Espelkamp unterwegs war und ein Auto überholte. Die junge Frau prallte gegen den schwarzen Pkw und die beiden in Richtung Espelkamp fahrenden Unbekannten entfernten sich, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Bohmte bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.

