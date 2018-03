Polizeiinspektion Osnabrück / Bohmte - Kupferdachrinnen gestohlen

Bohmte - Kupferdachrinnen gestohlen

Bohmte - In der Bergstraße begaben sich Unbekannte zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, auf das Friedhofsgelände Leckermühle. Dort machten sie sich am Glockenturm zu schaffen und entwendeten zwei Kupferdachrinnen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05471/9710 zu melden.

