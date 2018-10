Polizeiinspektion Osnabrück / Bohmte - Zeugen nach Unfallflucht ...

Bohmte - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bohmte - In der Käthe-Kollwitz-Straße kam es am Samstagabend (21.36 Uhr) zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß beim Vorbeifahren gegen einen grauen Mazda, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Autofahrer, der mit einem silberfarbenen/weißen Pkw unterwegs war, flüchtete anschließend in Richtung Eschstraße, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 2500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, aber auch der Verursacher, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bohmte (Telefon 05471/9710) zu melden.

