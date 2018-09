Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche - 26-Jähriger bei Unfall ...

Bramsche - 26-Jähriger bei Unfall in Hesepe lebensgefährlich verletzt

Bramsche - Auf der Alfhausener Straße (B68) kam es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger befuhr gegen kurz vor 6 Uhr die Bundesstraße in Richtung Alfhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz vor einer dortigen Tankstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und prallte mit seinem VW gegen einen Baum. Anschließend überfuhr er einen Radweg, bevor er auf einem angrenzenden Firmengelände zum Stillstand kam. Ein Radfahrer wurde auf den auf der Seite liegenden Pkw aufmerksam und alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Der aus Hagen a.T.W. stammende Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und war zunächst ansprechbar. Die Feuerwehr befreite den 26-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die Alfhausener Straße wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 08 Uhr gesperrt.

