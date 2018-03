Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche - Einbruch in Malerbetrieb

Bramsche - Einbruch in Malerbetrieb

Bramsche - Ein Malereibetrieb in der Straße Am Bahndamm, geriet zwischen Samstagmittag (14 Uhr) und Sonntagmittag (12.30 Uhr) in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Lager und entwendeten Elektrogeräte und Werkzeuge, bevor sie mit ihrer Beute unerkannt flüchteten. Die Polizei in Bramsche ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05461/915300 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de