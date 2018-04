Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche - Fahrräder und Getränke ...

Bramsche - Fahrräder und Getränke bei Einbruch gestohlen

Bramsche - Einbrecher begaben sich in der Nacht zu Samstag in den Garten eines Einfamilienhauses in der Varusstraße. Dort brachen sie eine Garage auf und entwendeten zwei Fahrräder und mehrere Getränkekisten. Bei den Zweirädern handelt es sich um ein graues Damenrad und ein rotes Dreirad für Erwachsene. Zeugen, die zwischen 21 Uhr (Freitag) und 07.30 Uhr (Samstag) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

