Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche - Landwirtschaftliche ...

Bramsche - Landwirtschaftliche Geräte bei Einbruch erbeutet

Bramsche - Auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße In der Welle, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus. Die Einbrecher stahlen zwischen Donnerstag- (17.15 Uhr) und Freitagnachmittag (15.30 Uhr) einen Edelstahl-Milchtank (1.000 Liter) und zwei Weidepumpen und flüchteten vermutlich mit einem Fahrzeug. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegengenommen.

