Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche: Mehrere Einbrüche auf ...

Bramsche: Mehrere Einbrüche auf Bauernhöfen

Bramsche - Drei landwirtschaftliche Anwesen waren in der Nacht zu Samstag das Ziel von Einbrechern. Ein Fall ereignete sich in der Straße Am Nonnenbach, wo die Täter gewaltsam in eine Scheune eindrangen und aus einem Dieseltank eine größere Menge an Kraftstoff zapften. Ebenso betroffen war eine Scheune am Vördener Weg. Nachdem die Unbekannten auch hier das Tor aufgebrochen hatten, nahmen sie mehrere darin gelagerte Werkzeuge der Marke Makita an sich und verschwanden unbemerkt. Auf einem Bauernhof in der Oberortstraße brachen die Täter in eine Scheune ein und erbeuteten auch hier diverse Werkzeuge. Die Polizei in Bramsche bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Telefon: 05461-915300.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de