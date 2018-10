Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche - Unbekannte erbeuten ...

Bramsche - Unbekannte erbeuten Damenrad

Bramsche - Von einem Einkaufscenter in der Straße Am Markt, entwendeten Diebe am Dienstagmorgen ein silberfarbenes Damenrad der Marke Pegasus. Die Eigentümerin des 28-Zoll-Rades hatte dieses gegen 09.30 Uhr verschlossen abgestellt. Als sie fünfzehn Minuten später zurückkehren, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Fahrrad gestohlen hatten. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben können, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

