Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche - Unfall zwischen Trecker ...

Bramsche - Unfall zwischen Trecker und Motorrad

Bramsche - Ein 22-jähriger Mann fuhr am Samstagnachmittag gegen 16.07 Uhr mit einem Trecker und mehreren Anhängern von einem Acker (Am Purenkamp) und wollte auf die Riester Straße in Richtung Sögeln abbiegen. Auf der bevorrechtigten Straße fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer in Richtung Hesepe, der mit dem Gespann kollidierte und zwischen die Anhänger geriet. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Osnabrücker Klinik geflogen.

