Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche - Unfallflucht an der ...

Bramsche - Unfallflucht an der Malgartener Straße

Bramsche - In der Zeit von Samstagabend (19 Uhr) bis Sonntagmorgen (10 Uhr) kam es an der Marlgartener Straße zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Audi A4 stellte sein Auto in Höhe der Hausnummer 91 unbeschädigt am Straßenrand ab. Ein Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw und verursachte einen Schaden von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich nach ersten Ermittlungen um einen 5er BMW handeln. An Zeugenhinweisen ist die Polizei in Bramsche interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05461/915300 entgegen.

