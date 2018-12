Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche: Unfallflucht mit weißem ...

Bramsche: Unfallflucht mit weißem Kleinwagen

Bramsche - Am Freitagvormittag kam es auf der Engterstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde und der beteiligte Autofahrer Unfallflucht beging. Die 22-jährige Frau fuhr gegen 10.25 Uhr verbotswidrig auf dem linken Gehweg in Richtung des Familia-Marktes. Beim Überqueren der Straße Meyers Tannen wurde sie von einem weißen Kleinwagen angefahren, stürzte und zog sich dabei eine Knieverletzung zu. Der mindestens 50 Jahre alte Fahrer des Autos öffnete jedoch nur die Seitenscheibe, schimpfte die junge Frau aus und setzte dann seine Fahrt auf der Engterstraße in Richtung Engter fort. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bramsche entgegen. Telefon: 05461-915300.

