Polizeiinspektion Osnabrück / Bramsche/Wallenhorst - ...

Bramsche/Wallenhorst - Kennzeichendiebstähle

Bramsche/Wallenhorst - In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen trieben in Bramsche und Wallenhorst Kennzeichendiebe ihr Unwesen. Sie stahlen in den Straßen Am Bühner Bach, Lilienstraße, Stephansring und Fürstenauer Weg die hinteren Kennzeichen mehrerer Pkw. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

