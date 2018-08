Polizeiinspektion Osnabrück / Dissen: Diebstahl am Sportplatz

Dissen: Diebstahl am Sportplatz

Dissen - Unbekannte begingen in der Nacht zu Mittwoch am Sportplatzgelände in der Straße Am Noller Bach einen Diebstahl. Die Täter schraubten das etwa 2 mal 1 Meter große metallene Eingangstor zu den Kleinspielfeldern ab und nahmen es mit. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen. Telefon: 05421-921390.

