Polizeiinspektion Osnabrück / Dissen: Einbruch in Realschule

Dissen: Einbruch in Realschule

Dissen - Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in die Realschule an der Lerchenstraße ein. Nach Aufhebeln eines Fensters kletterten die Täter in das Sekretariat der Schule und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Mit ein wenig Kleingeld fiel die Beute allerdings eher gering aus. Die Polizei in Dissen bittet um Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Telefon: 05421-921390.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de