Polizeiinspektion Osnabrück / Dissen - Fußgängerin von Pkw ...

Dissen - Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

Dissen - Bei einem Unfall am Niedersachsenring wurde am Mittwochmittag eine 21 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt. Ein 57-Jähriger war gegen 13.55 Uhr mit einem VW Touareg auf der Bahnhofstraße in Richtung Bad Rothenfelde unterwegs, fuhr in den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Bad Laer verlassen. Auf dem Niedersachsenring übersah er eine 21 Jahre alte Fußgängerin, die den Niedersachsenring an der dortigen Überquerungshilfe in Richtung Bad Rothenfelde passierte. Er erfasste die junge Frau, die daraufhin zu Boden stürzte. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

