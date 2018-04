Polizeiinspektion Osnabrück / Dissen - Gartenhütte aufgebrochen

Dissen - Gartenhütte aufgebrochen

Dissen - Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag Zutritt zum Garten eines Einfamilienhauses am Speierlingsweg. Dort brachen sie zwischen Mitternacht und 07 Uhr eine Gartenhütte auf und stahlen daraus Gartengeräte und Angelzubehör. Ihre Beute dürften die Täter mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei in Dissen bittet daher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05421/921390 entgegengenommen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de