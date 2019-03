Polizeiinspektion Osnabrück / Dissen: Transporter aufgebrochen

Dissen: Transporter aufgebrochen

Dissen - In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in der Luisenstraße einen Mercedes Sprinter einer Firma für Kühlhaustechnik aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine der hinteren Ladetüren und nahmen ein Schweißgerät sowie diverse andere Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Hinweise in der Sache ninmmt die Polizeistation Dissen entgegen. Telefon: 05421-921390.

