Polizeiinspektion Osnabrück / Eine leicht Verletzte bei Unfall ...

Eine leicht Verletzte bei Unfall in Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde - Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der Versmolder Straße in Bad Rothenfelde zu einem Verkehrsunfall. Die 25-jährige Fahrerin eines Seat war in Richtung Versmold unterwegs und kam im Ausgang einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb in einem Straßengraben dann auf der Fahrerseite liegen. Die junge Fahrerin wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von cirka 3000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Wolfgang Redecker Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de