Polizeiinspektion Osnabrück / Fürstenau: Cabrio brannte auf ...

Fürstenau: Cabrio brannte auf Parkplatz

Fürstenau - Eine kurze Anfahrt hatte die Freiwillige Feuerwehr Fürstenau bei einem Einsatz am frühen Sonntagmorgen. Ein Anwohner hatte um kurz nach 1 Uhr bemerkt, dass ein Auto auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehrgebäude in der Straße An den Schanzen brannte. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zwar schnell ablöschen, der Wagen erlitt durch den Brand allerdings einen Totalschaden. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen auf und geht von einer vorsätzlich begangenen Brandstiftung aus. Hinweise in der Sache nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 05901-95950 entgegen.

