Polizeiinspektion Osnabrück / Fürstenau - Einbruch in der ...

Fürstenau - Einbruch in der Koppelstraße

Fürstenau - Am Samstagabend brachen unbekannte Täter zwischen 18.20 Uhr und 20.20 Uhr in der Koppelstraße in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck. Hinweise zu diesem Einbruch, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439 9690 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker Telefon: 0541/327-2072 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de