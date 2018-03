Polizeiinspektion Osnabrück / Fürstenau: Teures Mountainbike ...

Fürstenau: Teures Mountainbike gestohlen

Fürstenau - Am Mittwochabend kam es auf einem Grundstück in der Deichstraße zum Diebstahl eines teuren Mountainbikes. Der Täter nahm das verschlossen abgestellte grau/schwarze Fahrrad der Marke Ghost, Modell AMR 2995 E, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr an sich und konnte damit unbemerkt entkommen. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des MTB geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau. Telefon: 05901-95950.

