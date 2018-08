Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte: Bedrohung bei ...

Georgsmarienhütte: Bedrohung bei McDonalds

Georgsmarienhütte - Am frühen Samstagmorgen kam es im Drive-in-Bereich bei McDonalds an der Klöcknerstraße zu einer Bedrohung mit einem Messer. Der Fahrer eines mit mehreren Personen besetzten roten Opel Corsa fuhr gegen 00.50 Uhr vermutlich aus jugendlichem Übermut verkehrt herum in den Drive-in-Bereich. Das gefiel offenbar dem Fahrer eines nachfolgenden weißen BMW der Dreierreihe nicht, und man geriet in der Folge in einen kurzen Streit. Als der rote Corsa nach Erhalt seiner Bestellung die Mc Drive-Spur wieder verlassen wollte, wurde ihm plötzlich von einem VW Golf oder Polo die Ausfahrt versperrt. Dessen Fahrer und auch der Unbekannte im BMW stiegen aus und gingen auf den Opel zu. Plötzlich hielt eine dieser beiden Personen einem Opel-Insassen ein Messer durch das geöffnete Fenster an den Hals. Unmittelbar danach kam eine unbekannte Frau hinzu, die dafür sorgte, dass der Täter das Messer wieder wegnahm. Schließlich gelang es dem Fahrer des roten Opel doch noch wegzufahren. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de