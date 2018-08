Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte - Einbruch in ...

Georgsmarienhütte - Einbruch in der Glückaufstraße

Georgsmarienhütte - In der Zeit von Dienstagabend (18 Uhr) bis Mittwochmorgen (07 Uhr) suchten Unbekannte eine Pflegeeinrichtung an der Glückaufstraße heim. Der oder die Täter hebelten eine rückseitig gelegene Tür auf und durchsuchten in den Büroräumen das Mobiliar. Ob die Täter bei der Suche nach Diebesgut fündig wurden, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500, entgegen.

